Bookeen Cybook Odyssey

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Cybook Odyssey van Bookeen is uitgerust met een aanraakscherm en wifi. De Odyssey is opvallend snel, maar laat het, net als de andere modellen van Bookeen, in gebruiksgemak nog steeds een beetje afweten. Het navigeren door het menu en de bibliotheek kan soms frustrerend zijn. Het scherm valt op door de snelheid, maar het contrast is een stuk minder goed dan bij de concurrentie. De Odyssey ligt wel fijn in de hand en heeft, ondanks het aanraakscherm, fysieke bladerknoppen die erg welkom zijn.