Bookeen CyBook Odyssey FrontLight2

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Bookeen CyBook Odyssey FrontLight 2 heeft een scherp 6 inch scherm (1024x758 pixels). Hij ligt redelijk in de hand, maar is wat breed en de behuizing is glad. Hij heeft 4GB intern geheugen waarvan 2,6GB beschikbaar is voor eigen bestanden. Mocht dat niet genoeg zijn dan is er ruimte voor een micro-sd kaart tot 32GB. De menu’s zijn in het Nederlands, maar er zijn geen Nederlandse woordenboeken meegeleverd. Wel zijn er woordenboeken Engels-Duits, Engels-Frans en Engels-Italiaans.