Bookeen Cybook Odyssey HD Frontlight

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Cybook Odyssey HD Frontlight van de Franse firma Bookeen is een aangepaste variant van de Cybook Odyssey, die we eerder dit jaar testten. De belangrijkste toevoeging is de achtergrondverlichting, die werkt vergelijkbaar met de verlichting op andere e-readers. Verder is de gebruikersinterface vernieuwd, maar niet heel drastisch. De Odyssey HD Frontlight blinkt nog steeds niet uit in gebruiksgemak. De Odyssey ligt wel fijn in de hand en heeft, ondanks het aanraakscherm, fysieke bladerknoppen die erg welkom zijn. Een woordenboekfunctie mist volledig. De bijbehorende Cybook boekwinkel kregen we niet aan de praat, en lijkt uitsluitend Franse boeken te bevatten.