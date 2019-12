Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Boox C67ML is een slanke, maar middelmatige e-reader met een E-inkscherm met schermverlichting. Hij heeft een aanraakscherm en fysieke bladerknoppen. Van de 4 GB interne opslagruimte is krap 2,51 GB vrij voor eigen bestanden. Het geheugen is uitbreidbaar met een MicroSD geheugenkaart van maximaal 32GB. De e-reader kan boeken met Adobe DRM lezen. Daardoor kun je bijvoorbeeld e-books lezen die je hebt geleend bij De Bibliotheek. Bijzonder is dat deze e-reader Android 4.2 heeft en een Dual Core 2 processor. Daarmee kun je bijvoorbeeld apps van Google Play installeren. Verwacht echter geen tabletervaring want daarvoor is het scherm niet geschikt.