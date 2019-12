Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Deze e-reader is met een halve kilo obees te noemen. De hardware is grotendeels gelijk aan die van de Icarus eXceL 9.7 E1051BK. Ook bij deze e-reader ontbreken een aanraakscherm en schermverlichting. Het scherm kan alleen met een stylus bediend worden en niet met de vingers. Gek genoeg is deze e-reader harstikke duur: wij kochten hem voor 320. Dat is deze e-reader absoluut niet waard, zelfs niet als je specifiek op zoek bent naar een e-reader met groot scherm. De M96 heeft Android als besturingssysteem, maar door zijn zwart-wit e-inkscherm en trage schermverversing is hij niet geschikt voor apps met veel beeld, of waarbij veel gescrolld moet worden. Op de 4 GB interne opslagruimte is 2,27 GB vrij voor boeken, muziek, foto’s etc. De opslag is uit te breiden met een geheugenkaart van maximaal 32GB.