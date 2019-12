Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Cresta CEB80T is een e-reader die niet is aan te raden. De reader is zwaar, log en niet fijn om vast te houden. Het scherm is in kleur, maar het is slecht leesbaar, helemaal in direct zonlicht. Ook is de bediening van de e-reader traag en onduidelijk.