Delium Digital Book EB603

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Deze e-reader van Delium is zo goed als onbruikbaar. De reader heeft twee grote problemen: het zwart-wit lcd-scherm heeft een heel slecht contrast, waardoor boeken heel slecht leesbaar zijn, en de reader is verschrikkelijk traag. Dit zorgt er voor dat deze reader heel frustrerend in het gebruik is. Een afrader.