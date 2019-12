Difrnce EBT721

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. In de doos van deze reader, met het typenummer EBT721, zit de gebruiksaanwijzing van de DIFRNCE EBT720, die technisch identiek lijkt. De EBT720 is op meerdere plekken te koop, voor een aanmerkelijk lagere prijs dan de 89 euro die de Hema voor deze reader vraagt. Merkwaardig. Maar niet dat het veel uitmaakt, want deze reader is absoluut geen aanrader. Hij is zwaar, traag en ongebruiksvriendelijk, en de kwaliteit van het kleuren-lcd-scherm is heel erg slecht. Hij scoort dan ook een dikke onvoldoende. Dit is de derde reader die we testen van de Hema. De voorgangers waren ook al geen aanraders, ze scoorden een 5,3 en een 4,7 als eindcijfer. Hema zet met dit apparaat die negatieve trend dus voort. En dat is niet wat we van ze gewend zijn.