Hema E-ink eReader

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Deze teleurstellende e-reader is niet wat we van Hema verwacht hadden. De hardware is identiek aan de (behoorlijk gedateerde) Icarus Reader Go, de software is iets aangepast door Hema. De e-reader voelt goedkoop en niet degelijk aan, terwijl hij toch niet echt goedkoop ís. De mogelijkheden zijn erg basic, schermverlichting en een aanraakscherm ontbreken. Navigeren gaat traag en moeizaam. De titels van boeken worden niet juist weergegeven en navigeren door een hele boekenkast is niet te doen. Hij heeft te weinig tekstinstellingen om de tekstweergave naar wens in te stellen. Op het scherm schijnen de letters van de vorige pagina steeds sterk door.