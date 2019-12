Hema Kleuren eReader

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Deze e-reader van de Hema is geen aanrader. De reader is zwaar en heeft een smal lcd-scherm dat vooral bij direct zonlicht niet erg duidelijk is. Ook het gebruiksgemak is niet fantastisch.