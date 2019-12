Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Icarus 8 is een opvallend grote e-reader. Normaal meet een e-ink scherm 6 inch (15 cm), deze e-reader heeft een scherm van wel 8 inch (20 cm). Vooral voor ouderen en slechtzienden kan een wat groter scherm een uitkomst zijn. Boekteksten worden goed gepresenteerd, gescande tijdschriftpagina’s acceptabel. Het is een standaard e-ink-scherm; niet veel op aan te merken; de resolutie is hoog genoeg om geen kartels te zien op een normale leesafstand. Het belangrijkste minpunt is dat hij heeft geen aanraakgevoelig scherm heeft. Er zitten voor de bediening fysieke knoppen rond het scherm die wisselende functies en opties hebben. Dat werkt niet intuïtief. Het is mogelijk e-books via wifi binnen te halen (zonder pc) maar gezien de moeizame knoppenbediening is dat geen aanrader. De grote Icarus 8 is bijna twee keer zo zwaar als een gewone 6 inch e-reader.