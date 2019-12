Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Icarus Illumina E653 is de opvolger van de van de Icarus Illumina HD. Hij lijkt alles in huis te hebben om zich te ontpoppen tot een goede e-reader: een verlicht aanraakscherm, met bovendien bladerknoppen aan beide kanten van het scherm. De Illumina draait op een recente versie van Android en heeft ook apps zoals een browser en een e-mail-applicatie. Toch is hij niet in alle opzichten beter dan zijn voorganger. Zo is de schermverlichting bijvoorbeeld nogal ongelijkmatig. Direct uit de doos zat de software van de e-reader vol met fouten. We drukken gebruikers daarom op het hart om direct een systeemupdate uit te voeren, want daarna verloopt de bediening een stuk soepeler. Het zwart-wit e-ink-scherm is door zijn trage schermverversing niet geschikt voor Android-apps met veel beeld, of voor apps waarbij veel gescrolld moet worden.