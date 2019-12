Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Icarus Illumina E654 heeft een aanraakscherm met een resolutie van 1024 x 768 pixels. Deze compacte e-reader is compact heeft bladerknoppen aan de zijkanten van het scherm en een homeknop aan de onderkant van het scherm. Deze e-reader heeft 8GB opslag waarvan 5,54 GB over blijft voor je bestanden. Op deze Illumina draait Android en je kunt er leesapps zoals Kindle, Pocket en Dropbox op installeren. Het zwart-wit e-ink-scherm is door zijn trage schermverversing niet geschikt voor apps met veel beeld, of voor apps waarbij veel gescrolld moet worden.