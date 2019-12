Icarus Illumina HD (E652BK)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Icarus Illumina HD is een standaard 6 inch formaat e-ink-scherm. Het ‘HD’ impliceert een hogere schermresolutie maar veel e-readers hebben 768 x 1024 pixels, dus dat is niet zo bijzonder. De verpakking meldt ‘e-reader met verlichting’. Dat klopt ook. Op meer dan halve kracht zie je ongelijkmatige verlichting, een soort wolkjes. Een draadloze verbinding via wifi is eveneens beschikbaar. Bijzonder is dat de e-reader zowel met een aanraakscherm als met fysieke knoppen kan worden bediend. Bladeren door de pagina’s kan met knoppen rechts en links van het scherm, maar ook met een veeg met de vingers over het scherm. Helaas reageert de e-reader traag op commando’s. Vooral via het scherm gaat het kiezen van opties vrij lastig. Een druk op de OK knop of een bepaalde optie leidt niet altijd tot een heldere en snelle bevestiging van de keuze.