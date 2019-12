Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Icarus Illumina Pro weegt bijna een halve kilo en dat is erg zwaar voor een e-reader. Met zijn 9,7 inch scherm en pennetje voor de bediening van het scherm lijkt hij erg op twee eerder geteste modellen: de Icarus eXceL 9.7 E1051BK en de Boox M96. Handig aan dit model is dat er een lus aan de behuizing zit waar de stylus in kan (zo raak je hem niet kwijt). Verder heeft hij in tegenstelling tot zijn voorgangers wel achtergrondverlichting. Hij heeft 16 GB interne opslag waarvan 12 GB beschikbaar is voor boeken. Mocht dat niet genoeg zijn dan is het geheugen uit te breiden tot maximaal 32GB. Voor deze matige e-reader betaal je de astronomische prijs van €400 en dat is hij zeker niet waard.