Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Icarus Illumina XL is een grote 8 inch e-reader met een gewicht van 275 gram. Ondanks zijn gewicht ligt de e-reader goed in de hand. Het aanraakscherm is niet superscherp met een resolutie van 1024 x 768 pixels (170 ppi). De e-reader heeft schermverlichting wat lezen in zonlicht en in het donker prettiger maakt. Volgens Icarus is deze Illumina XL ‘de meest open e-reader in de wereld’. Hij ondersteunt inderdaad veel bestandsformaten, maar daarin is deze e-reader niet uniek. Redelijk bijzonder is dat er Android op staat en er apps van onder meer Kindle op staan. Zo kun je er dus ook boeken van Amazon op lezen.