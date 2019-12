Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Icarus Omnia M703BK is een forse multimediaspeler met een gewicht van 264 gram. Hij heeft een 7 inch lcd-scherm dat niet scherp is. De resolutie is maar 800 x 480 pixels en je kunt de pixels zien bij het lezen van teksten. De e-reader heeft geen aanraakscherm, maar verschillende knoppen voor de bediening. Boeken lezen gaat hierdoor bijzonder moeizaam. Naast e-reader is de Omnia ook een mediaspeler waarop je films en foto’s kunt bekijken. Vanwege de lage kwaliteit van het scherm is hij ook hiervoor niet erg geschikt. Met €60 is deze e-reader goedkoop, maar aanraden kunnen we hem niet.