Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Icarus Pocket is een goedkopere e-reader. Opvallend aan deze reader is dat hij wel een Pearl e-ink scherm heeft. Alle top e-readers hebben hetzelfde scherm. Het blijkt echter dat alleen zo'n scherm niet alles zegt: ook de software is belangrijk. Het Pearl scherm op de Icarus Pocket is veel minder scherp, contrastrijk en snel dan hetzelfde scherm op de betere e-readers. Bovendien heeft deze reader veel last van het doorschijnen van vorige pagina's. Verder is deze reader vrij zwaar en laat het gebruiksgemak te wensen over. Geen complete miskoop, maar uiteindelijk ook geen sterke prijs-kwaliteit verhouding.