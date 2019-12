Icarus Reader Sense G2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Icarus Sense G2 is de opvolger van de Reader Sense die nipt voldoende scoorde in onze test, maar toch interessant was vanwege de lage prijs. De G2 heeft een aardig scherm met een aanraakscherm en ligt goed in de hand. Maar wat betreft software laat deze reader het jammer genoeg afweten. De reader is traag, de bediening is onduidelijk en bij sommige van onze testbestanden werden tekst en afbeeldingen niet goed weergegeven. De prijs van deze reader is ook niet meegedaald met de concurrentie: voor de prijs van deze e-Reader zijn er veel betere modellen te krijgen.