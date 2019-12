iRiver Story HD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. iRiver geeft hoog op over het scherm van de Story HD en dat is terecht. Het scherm is een van de besten die we ooit hebben gezien en zet de nieuwe standaard voor e-ink schermen. De e-reader ligt fijn in de hand en bladert lekker snel. Al met al is de leeservaring prima. Aan het gebruiksgemak van de reader valt echter nog veel te verbeteren. Soms is het heel moeilijk om door de menu's te navigeren en de vertaling naar het Nederlands is maar half: je komt overal Engelse termen tegen. Jammer, maar de kwaliteit van het scherm en de prijs maken een heleboel goed.