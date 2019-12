Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Bekijk onze video-review op http://www.youtube.com/watch?v=dGu4vw7B8l4. De Kobo Aura is een soort luxe-versie van de Glo. Het formaat van de reader en het scherm is hetzelfde, maar de reader is een stuk fraaier uitgevoerd. Opvallend is dat de voorkant één geheel is, en dat er dus geen rand is tussen reader en scherm. Hij heeft een touchscreen en geen fysieke bladerknoppen. De bladersnelheid van de Aura zou wat beter moeten zijn dan die van de Glo, maar daar merkten we niet heel veel van. Het scherm heeft een iets lager contrast dan het scherm van de Kobo Glo, waardoor er functioneel weinig reden is om voor deze reader te kiezen in plaats van voor de Glo. Door de ietwat puntiger hoeken ligt hij wat minder prettig in de hand dan andere e-readers. Uniek voor Kobo e-readers is dat je direct vanaf de e-reader Nederlandstalige boeken kunt kopen in de Kobo boekwinkel.