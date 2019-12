Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Kobo Aura H2O is de water- en stofdichte versie van de Kobo Aura HD. Voor een e-reader reageert hij snel, maar als je van een tablet komt, moet je je verwachtingen bijstellen wat betreft de snelheid. De reader heeft een zeer scherp scherm waarop tekst heel erg duidelijk te lezen is. Het contrast is hoger dan bij de Aura HD: zwart is dieper zwart. Het scherm heeft een egale verlichting. In de laagste stand van de verlichting is het scherm net iets feller dan de Kindle Paperwhite. Het voornaamste nadeel is dat de reader wat groter en zwaarder is dan andere modellen. En door de ietwat puntige hoeken ligt hij wat minder prettig in de hand dan andere e-readers. Uniek voor Kobo e-readers is dat je direct vanaf de e-reader Nederlandstalige boeken kunt kopen in de Kobo boekwinkel.