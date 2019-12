Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het scherm van de Kobo Aura H2O Edition 2 is met 6,7 inch wat groter dan gemiddeld (6 inch). De resolutie is met 1440 x 1080 pixels behoorlijk hoog. Het ontwerp is in lijn met de Kobo Aura One en de Kobo Aura second edition. De opslagcapaciteit is 8GB, waarvan 6,72 GB beschikbaar is voor bestanden. Verder kun je de kleurtemperatuur aanpassen (net als bij de Kobo Aura One) en volgens de fabrikant kan hij probleemloos 60 minuten, 2 meter onder water. Net als bij andere Kobo’s heb je een Kobo account nodig om de e-reader in gebruik te nemen.