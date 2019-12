Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kobo Aura ONE heeft een 7,8 inch Carta E-Ink scherm met automatische verlichting. Hoewel hij aan de grote kant, is weegt hij ‘maar’ 233 gram. Dit komt door de zeer dunne behuizing (7 mm dik). Het scherm heeft een zeer hoge resolutie van 1872 x 1404 pixels. Bijzonder aan de verlichting is dat je ook de kleurtemperatuur kunt regelen. Je kunt overdag kiezen voor ‘kouder’, blauwachtig licht en s’avonds voor ‘warmer’ oranje licht. Het idee is dat het warme licht in de avond rustiger leest. Hij heeft 8 GB interne opslag waarvan 6,72 GB beschikbaar is voor eigen bestanden: genoeg voor minimaal 4000 boeken. Kobo geeft aan dat de Aura ONE het een uur uit moet kunnen houden in water van 2 meter diep (IPX8). We hebben dit niet geprobeerd overigens. Je kunt direct vanaf de e-reader boeken kopen in de Kobo boekenwinkel.