Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kobo Forma heeft een opvallend 8 inch scherm en weegt bijna 200 gram. Hij heeft fysieke bladerknoppen en een aanraakscherm voor de bediening. Het scherm is zeer scherp met een resolutie van 1920 x 1440 pixels. Hij heeft 8GB opslag waarvan er ruim 7GB gebruikt kan worden voor eigen bestanden. Vanaf de e-reader kun je direct (Nederlandstalige) boeken kopen in de Kobo boekwinkel. Om gebruik te maken van de e-reader heb je een account nodig (Van Kobo of Facebook, Google etc.).