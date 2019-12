Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Kobo Glo is de opvolger van de Kobo Touch. Hij heeft een touchscreen en geen fysieke bladerknoppen. Technisch doet de Glo een paar kleine stapjes vooruit: het scherm is wat beter, en de processor is wat sneller. Maar de belangrijkste vernieuwing is de ingebouwde achtergrondverlichting. Ook op andere vlakken scoort de Kobo prima: de boekenkast is mooi vormgegeven, en er zijn veel opties voor tekstweergave. De structuur van de menu's en de Nederlandse taalondersteuning is prima, maar het aanraakscherm reageert niet altijd even goed, en de reader is soms traag. Uniek voor Kobo e-readers is dat je direct vanaf de e-reader Nederlandstalige boeken kunt kopen in de Kobo boekwinkel.