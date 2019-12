Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Kobo Glo HD is de opvolger van de Kobo Aura (voormalig Beste uit de test). Het formaat van de e-reader is hetzelfde, maar deze e-reader heeft een scherm dat met 300 ppi een stuk scherper is. Het hogere contrast en de helderheid zorgt voor een heel goede leeservaring. Net als de Aura, ligt de Glo HD ook lekker in de hand. Er zijn veel manieren om tekst in te stellen, maar het aanraakscherm reageert niet altijd even snel. Hij heeft geen fysieke bladerknoppen, alleen een aan/uit knop aan de bovenkant. Vanaf de e-reader kun je direct Nederlandstalige boeken kopen in de Kobo boekwinkel. Om gebruik te maken van de e-reader heb je een Kobo of account nodig (Facebook etc. kan ook).