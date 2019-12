Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Kobo mini heeft een klein scherm met een diameter van 5'', en dat maakt dit een beetje een merkwaardige e-reader. Door zijn kleine vorm ligt hij niet geweldig in de hand, en de kwaliteit van het scherm laat ook wat te wensen over. Het contrast is niet heel goed, net als de bladersnelheid. De software die er op staat is dezelfde als op de andere Kobo's, dus dat betekent dat je ook boeken kunt kopen zonder pc, dat er veel opties zijn voor tekstweergave en dat er een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke bibliotheekfunctie is. Dat zorgt er voor dat deze reader toch een voldoende scoort. Wellicht interessant voor mensen die een zo goedkope mogelijke reader zoeken. Voor de meeste ander gebruikers is een reader van normaal formaat aan te raden.