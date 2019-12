Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Kobo Touch Edition is een lichte en comfortabele e-reader met wifi en een aanraakscherm, zonder fysieke bladerknoppen. Hij is gemakkelijk in het gebruik en de bediening is helemaal in het Nederlands. Vooral de bibliotheek is erg fijn om te gebruiken. Het scherm is prima, maar vooral in de menu's heeft deze e-reader redelijk veel last van het 'doorschijnen' van vorige pagina's. Bij het lezen kan ingesteld worden dat de pagina bij elke omslag ververst en is dit minder storend. Uniek voor Kobo e-readers is dat je direct vanaf de e-reader Nederlandstalige boeken kunt kopen in de Kobo boekwinkel.