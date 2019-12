PocketBook Aqua 640

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Waterdichte e-reader van het merk PocketBook met een nogal grauw ogend scherm. De e-reader functioneert goed, maar helaas is de aan/uitknop zó oncomfortabel stug dat dit een reden kan zijn om deze e-reader niet te kopen. Deze knop moet 3 seconden met een stevig voorwerp worden ingedrukt, want met je nagels lukt het niet. De usb-aansluiting zit achter een klepje, tegen water en stof. Als de e-reader uit staat, kan de kaft van het laatst gelezen boek getoond worden. Deze PocketBook heeft ruim voldoende instellingen om de tekstweergave naar wens in te stellen. De PocketBook boekwinkel 'BookLand' heeft helaas geen Nederlandstalige boeken.