Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De PocketBook Basic 3 heeft geen aanraakscherm waardoor je hem alleen met fysieke knoppen kunt bedienen. Dat gaat behoorlijk moeizaam en de menu’s zijn niet altijd even logisch. Het scherm is van lage resolutie en heeft geen verlichting. Er is 8GB opslagruimte dat uit te breiden is tot 32GB.