Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De PocketBook InkPad is een zware e-reader met een groot 8 inch aanraakscherm. De e-reader heeft schermverlichting die bediend kan worden via een aanraakstrip bovenaan het scherm. Hij heeft fysieke bladerknoppen en een Nederlandstalig menu. Van de 4 GB interne opslag is zo'n 3,5 GB beschikbaar voor eigen bestanden. Het geheugen is uitbreidbaar met een MicroSD of MicroSDHC van maximaal 32 GB. Wij werden helaas erg ongelukkig van de PocketBook InkPad. De bediening is frustrerend omslachtig, mede door het ontbreken van een homeknop. De e-reader liep tijdens het testen meerdere keren vast. En hoewel de e-reader officieel Adobe DRM ondersteunt, kregen wij het pas na veel hangen en wurgen voor elkaar om boeken met kopieerbeveiliging op de e-reader te zetten.