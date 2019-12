PocketBook InkPad 2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De PocketBook InkPad is een zware e-reader met een groot 7,9 inch aanraakscherm. Het scherm is met een resolutie van 1600 x 1200 pixels behoorlijk scherp. Ondanks zijn forse afmetingen ligt hij lekker in de hand. De e-reader heeft schermverlichting en fysieke bladerknoppen aan de rechterkant van het scherm. Van de 4 GB interne opslag is zo'n 3,2 GB beschikbaar voor eigen bestanden. Het geheugen is uitbreidbaar met een MicroSD of MicroSDHC van maximaal 32 GB. Via Adobe DRM kun je boeken uit de bibliotheek op deze e-reader zetten. Bij het vorige model kostte het veel moeite om bestanden met kopieerbeveiliging op de e-reader te krijgen. Bij de Inkpad 2 ging dat makkelijker, maar niet zonder haperingen.