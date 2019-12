Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Pocketbook Mini is een vrij simpele, kleine e-reader met 5 inch scherm. Hij is geschikt voor onderweg, hij weegt 131 gram en past bijna in je broekzak. Op het gladde materiaal heb je weinig grip, maar het voelt wel fijn aan. De schermresolutie is niet zo hoog (800x600), maar omdat dat het schermoppervlak maar 76 x 112 mm groot is, zijn de letters scherp genoeg voor een goede leeservaring. Iets meer contrast had wel gemogen. Het e-ink scherm heeft geen aanraakbediening, maar knoppen die je best hard moet indrukken om naar een volgende bladzijde te gaan. Het duurt 2 seconden voordat de e-reader reageert, navigeren door de menu’s gaat dan ook wat stroperig. Het scherm heeft geen achtergrondverlichting. Hij is wel te verbinden met een draadloos netwerk. Hij is wat minder handig in gebruik dan zijn mini-concurrent TrekStor Pyrus mini, die wat meer knoppen heeft voor de bediening.