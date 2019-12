Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De PocketBook Sense is een zeer slanke e-reader met een 6 inch Pearl E-ink scherm met schermverlichting. Van de 4 GB interne opslag is zo'n 3,5 GB beschikbaar voor eigen bestanden. Het geheugen is uitbreidbaar met een MicroSD of MicroSDHC van maximaal 32 GB. Hij start met 8 seconden behoorlijk snel op. Opmerkelijk: de verlichting blijft aan in de slaapstand. Dan gaat de accu wel erg snel leeg. De e-reader kan boeken met Adobe DRM lezen. Daardoor kun je bijvoorbeeld e-books lezen die je hebt geleend bij de Bibliotheek.