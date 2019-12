PocketBook Touch Lux 2 626

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De PocketBook Touch Lux 2 lijkt sterk op de PocketBook Basic Touch, maar dan met achtergrondverlichting. Hij heeft een aanraakscherm én fysieke bladerknoppen, en de behuizing is mooi afgewerkt. Het scherpe scherm heeft een goed contrast en een prettige gelijkmatige achtergrondverlichting. Behalve aan de randen, daar is de lichtintensiteit wat wisselend. Deze PocketBook heeft ruim voldoende instellingen om de tekstweergave naar wens in te stellen. Als de e-reader uit staat, kan de kaft van het laatst gelezen boek getoond worden. De PocketBook boekwinkel 'BookLand' heeft helaas geen Nederlandstalige boeken.