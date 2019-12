Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De PocketBook Touch Lux 4 heeft een aanraakscherm én fysieke bladerknoppen voor de bediening. Met 156 gram is deze e-reader aan de zware kant. Het 6 inch-scherm heeft een resolutie van 1024 x 758 pixels. Er is iets meer dan 6,5GB ruimte om je boeken op te slaan. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de PocketBook Touch Lux 4 geen boekwinkel waar je direct ebooks kunt kopen.