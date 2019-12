Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De PocketBook Ultra is een slanke e-reader met een 6 inch Carta e-inkscherm met schermverlichting. Van de 4 GB interne opslag is zo'n 3,5 GB beschikbaar voor eigen bestanden. Het geheugen is uitbreidbaar met een MicroSD of MicroSDHC van maximaal 32 GB. Opmerkelijk: deze e-reader heeft een 5 megapixel camera. Dat lijkt handig om documenten in te scannen. Maar wat ons betreft had de camera net zo goed achterwege gelaten kunnen worden. De kwaliteit is matig en genomen foto’s zijn op de e-reader slecht leesbaar. Door de grijstinten van het scherm is het contrast van de genomen foto's veel te laag. Als ‘scanner’ is hij in de praktijk dus niet bruikbaar. De e-reader is verder nog uitgerust met diverse extra’s zoals sudoku, een rekenmachine, patience en schaken.