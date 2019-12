Sony Reader PRS-T2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De PRS-T2 is weer een duidelijke verbetering ten opzichte van zijn voorganger, de PRS-T1. De mooiere, matte, afwerking van het zwarte exemplaar valt in positieve zin op. Maar ook het scherm is uitstekend, zowel wat betreft contrast als scherpte en snelheid. Op zichzelf gezien een hele goede e-reader. Maar toch is de PRS-T2 een beetje een teleurstelling. Twee minpunten zijn nog steeds niet opgelost: de reader werkt nog steeds alleen met eigen Sony software in plaats van Adobe Digital Editions. En het is nog steeds niet mogelijk om de tekstmarges en de regelafstand aan te passen. Grootste minpunt is het ontbreken van een ingebouwde achtergrondverlichting, iets wat (aangekondigde) readers van de concurrentie in deze prijsklasse wel hebben. Nog steeds een prima e-reader, maar wel eentje die al bij introductie achter loopt op de concurrentie.