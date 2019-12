Sony Reader PRS-T3S

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De PRS-T3S is een simpele e-reader, maar wel een die goed geschikt is voor mensen die veel onderweg willen lezen. Het bijna gelijke model T3 (dus zonder de toevoeging S) wordt geleverd met een snapcover die beschadigingen en valschade tegen zou moeten gaan. Op deze later verschenen T3S ontbreekt deze hoes. Afgezien van de ontbrekende hoes is de T3S gelijk aan de T3. Het scherm mist achtergrondverlichting, maar het contrast en de bladersnelheid zijn uitstekend. Ook zijn er nog steeds fysieke bladerknoppen die het mogelijk maken met één hand te lezen. Er zijn weinig opties om de tekst aan te passen. Marges en regelafstand aanpassen gaat bijvoorbeeld niet.