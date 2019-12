Sony Reader Wi-Fi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Het scherm is hetzelfde Pearl e-ink scherm, maar verder is eigenlijk alles beter aan deze versie: de reader is kleiner en lichter en heeft een heel goed aanraakscherm. Het scherm ondersteunt multitouch (zoomen met 2 vingers) en er is een goed werkende manier om annotaties te maken met een stylus (pennetje). Verder is de Reader voorzien van Wi-Fi. Met een Wi-Fi verbinding kun je vanaf het apparaat direct boeken kopen bij bol.com, een beetje zoals dat op Kindles kan bij de Amazon-winkel. Bij deze reader gaat dat wel via de webbrowser en dat gaat niet zo soepel als bij de Kindles. De Reader Wi-Fi ondersteunt EPUB met DRM maar werkt wel nog steeds alleen met Sony eigen software.