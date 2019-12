Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Let op: sommige webwinkels verkopen een Duitstalige versie van de Tolino Shine die niet op Nederlands kan worden ingesteld. Vraag de verkoper dus expliciet naar de menu-taal. De Tolino Shine die we bij Libris kochten heeft wel een Nederlandstalig menu. Het 6 inch Pearl E-ink met schermverlichting (15,2 cm beelddiagonaal) heeft een resolutie van 1024 x 758 pixels. De e-reader heeft een aanraakscherm. Van de 4 GB interne opslagruimte is krap 2,5 GB vrij voor eigen bestanden. De interne opslagruimte is uitbreidbaar met een geheugenkaart van maximaal 32 GB. De e-reader heeft wifi, maar geen 3G. Hij doet er ruim een halve minuut over om op te starten. Uit de slaapstand is hij wel snel wakker. Doordat de e-reader boeken met Adobe DRM kan lezen, kun je ook e-books lezen die je hebt geleend bij De Bibliotheek.