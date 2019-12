Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Tolino Vision 3 HD is een lichtgewicht e-reader van 174 gram. Hij heeft een 6 inch Carta e-ink aanraakscherm en door te tikken op de achterkant kun je bladzijden omslaan (Tap2flip). Het scherm heeft achtergrondverlichting en een resolutie van 1448 x 1072 pixels. Er is ongeveer 2 GB opslagruimte beschikbaar. Hij is ook waterbestendig: volgens de fabrikant is ‘hij gedurende 30 minuten beschermd tegen zoet water tot een diepte van 1 meter.’ We hebben deze e-reader overigens niet getest op water- of stofdichtheid. De Tolino Vision 3 HD is te koop bij Libris-boekenwinkels en via wifi kun je bij Libris ebooks kopen.