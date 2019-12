Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Tolino Vision 4 HD is een lichtgewicht e-reader van 174 gram. Hij heeft een 6 inch Carta e-ink aanraakscherm en door te tikken op de achterkant kun je bladzijden omslaan (Tap2flip). Het scherm heeft achtergrondverlichting en een resolutie van 1448 x 1072 pixels. Net als de Tolino Vision 3 HD is hij waterdicht (volgens de fabrikant is ‘hij gedurende 30 minuten beschermd tegen zoet water tot een diepte van 1 meter.’ ). Nieuw ten opzichte van de vorige versie is dat de kleurtemperatuur zich aanpast. In de avond is het licht warmer, overdag koeler. Als je de Tolino Vision 4 HD bij Libris koopt dan kun je via hun gekoppelde webshop ebooks kopen.