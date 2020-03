Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Tolino Vision 5 heeft een 7 inch Carta e-ink aanraakscherm met achtergrondverlichting. Hij heeft een resolutie van 1264 x 1072 pixels. Hij is waterdicht (volgens de fabrikant is ‘hij gedurende 60 minuten beschermd tegen zoet water tot een diepte van 2 meter.’). Naarmate de dag vordert, past de kleurtemperatuur zich aan. In de avond is het licht warmer, overdag koeler. Als je de Tolino Vision 5 bij Libris koopt dan kun je via hun gekoppelde webshop e-books kopen.