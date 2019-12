Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De TrekStor eBook-reader 3.0 is een 7 inch e-reader van maar liefst 292 gram;dat is erg zwaar en oncomfortabel. Deze zware jongen is niet alleen een e-reader, op de verpakking staat dat het ook een mp3-speler en ‘fotoviewer’ is. Hij heeft een kleuren lcd-scherm met een nogal lage resolutie (voor een lcd-scherm), daarmee zien je foto’s er redelijk uit. Lezen in direct daglicht gaat minder goed omdat het scherm fel licht reflecteert. Bij kunstlicht en in het donker zijn er geen problemen: het scherm is helder en contrastrijk. Het bladeren gaat vlot. Heeft geen aanraakscherm, maar een aantal knoppen aan de rechterkant van het scherm. Er past netto 1,47 GB aan gegevens op de e-reader (‘goed voor ongeveer 2000 boeken’), uit te breiden tot 32 GB met een micro SD kaart. Heeft geen wifi.