Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De TrekStor Pyrus 2 LED is voor zijn 6 inch scherm behoorlijk aan de lange kant. Dat komt omdat er nog flink wat knoppen onder het scherm geplaatst zijn. De e-reader heeft namelijk geen aanraakscherm. Bediening via de knoppen gaat tamelijk moeizaam. De knoppen doen op zich wel wat je verwacht, maar de e-reader reageert niet altijd op de knoppen. De Pyrus 2 LED heeft weliswaar schermverlichting, maar het inschakelen daarvan gaat erg omslachtig. De verlichting is een tikje aan de blauwe kant, en dat is in het donker minder fijn. De zwakste stand van de verlichting is nog steeds behoorlijk fel. Bij opnieuw opstarten staat de schermverlichting standaard uit, ook als deze bij het uitzetten aan stond (vanuit de slaapstand gaat dit wel goed). Het opstarten vanuit de uit-stand duurt nogal lang (18 seconden), maar vanuit de stand-by gaat opstarten vrijwel direct.