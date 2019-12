Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De TrekStor Pyrus mini is momenteel de kleinste e-reader op de markt. Hij is supercompact en bovendien lekker voordelig. Door het kleine 4,3 inch scherm, past er relatief weinig tekst op het scherm en moet je al snel de pagina weer omslaan. De navigatie door het menu is duidelijk en simpel, maar wel behoorlijk langzaam. De mogelijkheden zijn nogal basic. Hij heeft bijvoorbeeld geen aanraakscherm en geen schermverlichting. Opstarten vanuit de uit-stand duurt nogal lang (15 seconden), maar vanuit de stand-by gaat opstarten vrijwel direct. De boekenkast is niet geschikt voor veel boeken. Doordat een zoekfunctie en een touchscreen ontbreken, is bladeren door een volle boekenkast behoorlijk tijdrovend. De e-reader toont 7 boeken per pagina en boekkaften laden gaat langzaam. De e-reader is verkrijgbaar in zwart, blauw en roze.