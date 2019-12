e-Cult e-bike (Aldi)

Eerste indruk|De winkelketen Aldi biedt enkele keren per jaar via een prijsactie zeer goedkope e-bikes aan, zo ook in juni 2013. De Consumentenbond heeft naast de e-Cult-fiets van de Aldi enkele andere goedkope e-bikes aangekocht om ze volledig te testen. In die test nemen we deze e-Cult-fiets niet mee, omdat hij inmiddels niet meer leverbaar is. Wel hebben we er een eerste indruk van opgedaan, met als primaire vraag: 'Is dit nu wat voor de beginnende e-biker?'

e-Cult e-bike: review

De Consumentenbond krijgt veel vragen over goedkope e-bikes. Wij hebben er enkele van onder de €1000 aangeschaft en zijn die op dit moment aan het testen. Eén van de aangeschafte fietsen is gekocht bij Aldi, deze winkelketen biedt enkele malen per jaar via een eendaagse actie zeer goedkope e-bikes aan. Omdat ze direct uitverkocht zijn, heeft het geen zin zo'n fiets volledig te testen, maar kunnen we 'm wel gebruiken om onze 1e ervaringen met een dusdanig goedkope e-bike te vertellen.

In juni 2013 had de Aldi tijdens een eendaagse actie de e-Cult e-bike in de aanbieding, met een verkoopprijs van €799. Wij stonden op die woensdagochtend om negen uur startklaar bij de Aldi-ingang om er eentje aan te schaffen.

Op hun site had Aldi de volgende specificaties staan:

Wielmaat: 28 inch

Actieradius: circa 70 km

Achttraps naafversnelling Shimano-Nexus

LithiumIon accu, 36V

Garantie: 2 jaar op accu, 3 jaar op overige delen, 10 jaar op framebreuk

Reparatie aan huis

Wij voegen daaraan toe:

Gewicht fiets excl. accu: 23,6 kg

Gewicht losse accu: 2,5 kg

Afmonteren

Je krijgt de fiets onafgemonteerd mee. Het afmonteren op zich is echter een fluitje van een cent:

Trappers monteren Zadel en stuur op hoogte stellen en vastzetten Accu opladen

Daar waren we - exclusief het laden - in een half uurtje mee klaar.

Wat viel ons op aan de e-Cult e-bike?

Enkele collega's - zowel met als zonder e-bike ervaring - hebben met de fiets woon-werkverkeer afgelegd. Er zijn onvoldoende kilometers gemaakt om een goede schatting van de actieradius te geven; in ieder geval is de opgave van 70 km wel erg optimistisch.

Een bloemlezing van de positieve en negatieve bemerkingen:

Positief:

De voorvork is geveerd, maar blijkt in de praktijk erg stug en weinig comfortabel.

De accu kan zowel los als aan de fiets worden opgeladen.

De oplaadstatus is zowel op het display als op de accu zelf afleesbaar.

Negatief:

Het afwerkingsniveau valt tegen; vooral de loshangende bedrading op diverse plekken valt op.

Alle elektrische componenten zijn zeker niet state of the art.

Het display op het stuur is erg simpel van opzet: alleen opgave van de ondersteuningsstand en de accustatus.

De accu aan- en afkoppelen gaat erg moeilijk. Soms is hij er alleen met geweld uit te krijgen en soms valt de verbinding tussen accu en fiets tijdens het rijden (!) weg.

Er is geen snelheidsmeter aanwezig, die moet je er los bijkopen.

De hellingshoek van het zadel is niet instelbaar, sommige mensen ervaren dat als onprettig.

Rij-ervaringen

Al gelijk bij het wegrijden vanaf stilstand valt op dat de ondersteuning erg traag reageert. Dit wordt vooral veroorzaakt door de simpele en goedkope bewegingssensor. Vooral bij wegrijden helling-op assisteert de motor de eerste extrazware meters simpelweg niet.

Op een pokdalig wegdek produceert de fiets een hoop rammelgeluiden. En als je eenmaal op snelheid bent, valt het motorgeluid erg op en moet je beducht zijn op de vertraging bij het stilhouden van de trappers. Door het naijl-effect van de motor ga je anders met te hoge snelheid en 'trekkende' motor een bocht in, en dat voelt niet veilig aan. Hetzelfde effect treedt op als je langzaam wilt uitrollen richting een rood verkeerslicht: ook al houd je de trappers stil, de motor trekt nog minimaal een seconde op volle snelheid door.

De ondersteuning blijkt bij een constante snelheid ook onregelmatig te zijn. Meerdere gebruikers klagen erover dat de ondersteuning soms weg lijkt te glijden om er dan opeens weer vol in te komen.

Bij stadsverkeer, met veel stoppen en optrekken, valt het de ervaren e-bikers op dat je veel moet schakelen. Op een duurdere e-bike is de ondersteuning veel soepeler en veel meer afgestemd op de fiets en hoef je veel minder te schakelen.

Met een totaalgewicht van 26,1 kg hoort de e-Cult fiets tot de lichtere e-bikes. Met een opgeladen accu en in de laagste twee ondersteuningsstanden fietst de e-Cult fiets net zo zwaar als een onbekrachtigde fiets, als de accu leeg is fietst hij zelfs erg zwaar.

Conclusie

De e-Cult e-bike is geen toppunt van verfijning. Maar wat wil je ook, voor zo'n lage prijs? Helaas is de kwaliteit ook belangrijk minder dan die van duurdere fietsen, dus ook in prijs/kwaliteitverhouding excelleert de e-Cult fiets niet. Voor zowel niet-ervaren als ervaren e-bikers: geen aanrader dus. 'Koop voor dat geld gewoon een goede, licht lopende fiets zonder ondersteuning. Daar heb je meer aan!' is meerdere malen opgemerkt.

