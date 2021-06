Giant Entour E+ (Plus) 0 300Wh

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Giant Entour E+ (Plus) 0 2021 in onze test heeft een Giant SyncDrive Core middenmotor, 300Wh accu en Giant RideControl Charge display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 8 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.